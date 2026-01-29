Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас анонсировала 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО

Новый, 20-й пакет ограничительных мер против России Европейский союз планирует утвердить 24 февраля 2026 года. Об этом по итогам заседания глав МИД стран сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«По 20-му пакету санкций — да, мы нацелены выйти с этим к 24 февраля», — сказала она.

Ранее стало известно, что ЕС ввёл очередные санкции в отношении ряда журналистов из РФ. Под список ограничений попали Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева. Кроме того, санкции коснулись и артиста балета Сергея Полунина.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше