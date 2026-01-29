Каллас анонсировала 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО

«По 20-му пакету санкций — да, мы нацелены выйти с этим к 24 февраля», — сказала она.
Ранее стало известно, что ЕС ввёл очередные санкции в отношении ряда журналистов из РФ. Под список ограничений попали Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Екатерина Андреева. Кроме того, санкции коснулись и артиста балета Сергея Полунина.
