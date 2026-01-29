Жителя Рязанской области приговорили к 18 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Рязанской области к 18 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.
Отмечается, что мужчина был признан виновным по нескольким статьям. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок проведет в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей.
Согласно материалам следствия, мужчина осуществлял подготовку террористических актов на территории России по заданию украинских спецслужб в период с середины марта по ноябрь 2024 года.
Ранее KP.RU сообщал, что суд приговорил к 21 году тюрьмы и колонии жителя Белгорода по делу о госизмене, контрабанде оружия и взрывчатых веществ.