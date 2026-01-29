Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Германии выступил за ядерное перевооружение Европы

Европе следует рассмотреть меры по созданию собственного ядерного арсенала из-за ослабления гарантий безопасности со стороны США. Такое мнение в интервью газете Tagesspiegel высказал бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.

Источник: Life.ru

«Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности сейчас под вопросом», — сказал экс-глава МИД ФРГ.

Он подчеркнул, что для Германии было бы серьёзной ошибкой рассматривать ядерный вопрос как исключительно национальную проблему, добавив, что страна никогда больше не должна действовать в одиночку и ей необходимы европейские партнёры. Фишер отметил, что тема ядерного перевооружения должна обсуждаться только в общеевропейском контексте. При этом существующие предложения о создании Германией собственного ядерного оружия противоречат как договору о нераспространении, так и соглашению по формуле «2+4».

Ранее стало известно, что Швеция ведёт предварительные переговоры с Великобританией и Францией о возможности получения ядерных гарантий безопасности. Франция, несмотря на полностью национальный характер своего ядерного арсенала, проявляет открытость к обсуждению таких вопросов с партнёрами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше