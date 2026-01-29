Экс-глава МИД Германии выступил за ядерное перевооружение Европы

Он подчеркнул, что для Германии было бы серьёзной ошибкой рассматривать ядерный вопрос как исключительно национальную проблему, добавив, что страна никогда больше не должна действовать в одиночку и ей необходимы европейские партнёры. Фишер отметил, что тема ядерного перевооружения должна обсуждаться только в общеевропейском контексте. При этом существующие предложения о создании Германией собственного ядерного оружия противоречат как договору о нераспространении, так и соглашению по формуле «2+4».