Экс-глава МИД Германии выступил за ядерное перевооружение Европы

«Европа должна это сделать, потому что американские гарантии безопасности сейчас под вопросом», — сказал экс-глава МИД ФРГ.
Он подчеркнул, что для Германии было бы серьёзной ошибкой рассматривать ядерный вопрос как исключительно национальную проблему, добавив, что страна никогда больше не должна действовать в одиночку и ей необходимы европейские партнёры. Фишер отметил, что тема ядерного перевооружения должна обсуждаться только в общеевропейском контексте. При этом существующие предложения о создании Германией собственного ядерного оружия противоречат как договору о нераспространении, так и соглашению по формуле «2+4».
Ранее стало известно, что Швеция ведёт предварительные переговоры с Великобританией и Францией о возможности получения ядерных гарантий безопасности. Франция, несмотря на полностью национальный характер своего ядерного арсенала, проявляет открытость к обсуждению таких вопросов с партнёрами.
