Трамп заявил о своей просьбе к РФ не наносить удары по ряду объектов на Украине

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать [объекты] Киева и других городов в течение недели», — сказал он в ходе заседания министров Белого дома.
Американский лидер утверждает, что он попросил российского президента прекратить огонь и Путин согласился это сделать. Трамп отметил, что такой исход его очень порадовал.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о договоренности по поводу возможного энергетического перемирия между Россией и Украиной.
Президент РФ 26 января отмечал, что Россию просят воздержаться от атак на инфраструктуру Украины. При этом он подчеркнул, что такие просьбы звучат на фоне ударов самих украинских боевиков по территории России.