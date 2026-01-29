«Ставили метки»: Житель Запорожской области рассказал, как ВСУ после бегства бомбили гражданских

Однако спустя некоторое время именно по этим домам и подвалам начались удары. Сергей утверждает, что метки ставили только у тех жителей, которые открыто ждали прихода российских военных. Его дом уцелел лишь благодаря дополнительной трубе в вентиляции, которая приняла на себя основной удар.