«Ставили метки»: Житель Запорожской области рассказал, как ВСУ после бегства бомбили гражданских

Житель Успеновки рассказал, как ВСУ метили дома с подвалами. Видео © Telegram/ SHOT.
Однако спустя некоторое время именно по этим домам и подвалам начались удары. Сергей утверждает, что метки ставили только у тех жителей, которые открыто ждали прихода российских военных. Его дом уцелел лишь благодаря дополнительной трубе в вентиляции, которая приняла на себя основной удар.
Другим повезло меньше: в селе были повреждены крыши и стены домов, разбиты автомобили. После прихода российских военнослужащих, по словам местных жителей, мирным начали раздавать еду и предметы первой необходимости. Волонтёры Народного фронта также оказали помощь Сергею, доставив ему продуктовые и гигиенические наборы.
Ранее сообщалось, что российские военные на Запорожском направлении столкнулись с новой тактикой ВСУ. Противник использует беспилотники для сброса денежных купюр, на которых напечатаны QR-коды. Сканирование такого кода телефоном немедленно раскрывает местоположение человека, что затем используется для наведения ударов FPV-дронами, артиллерией или миномётами.
