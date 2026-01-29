Ричмонд
Трамп заявил, что сохраняет уверенность в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера над завершением конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер активно работают над завершением конфликта на Украине.

По его словам, американская сторона считает, что завершение конфликта близко.

Трамп подчеркнул, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что согласованные в 2022 году в Стамбуле гарантии обеспечивали коллективную безопасность. По его словам, проблема украинского конфликта кроется не в вопросе территорий, а в нацистском режиме, призывающем истребить все русское.

