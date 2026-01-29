Ричмонд
Трамп сообщил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой

США намерены открыть воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, решение было принято после разговора с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Трамп подчеркнул, что американские граждане смогут летать в страну и «будут там в безопасности».

Источник: Life.ru

«Я только что говорил с [уполномоченным] президентом Венесуэлы [Делси Родригес] и проинформировал её, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома сообщил, что дал поручение министру транспорта Шону Даффи, а также военным и профильным ведомствам открыть воздушное пространство для самолётов уже до конца текущего дня.

Ранее Life.ru сообщал, что США возвращают Венесуэле танкер, конфискованный в январе этого года. При этом причины возвращения судна официально не уточняются, отмечают источники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
