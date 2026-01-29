Трамп сообщил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой

«Я только что говорил с [уполномоченным] президентом Венесуэлы [Делси Родригес] и проинформировал её, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности», — заявил американский лидер.
Глава Белого дома сообщил, что дал поручение министру транспорта Шону Даффи, а также военным и профильным ведомствам открыть воздушное пространство для самолётов уже до конца текущего дня.
Ранее Life.ru сообщал, что США возвращают Венесуэле танкер, конфискованный в январе этого года. При этом причины возвращения судна официально не уточняются, отмечают источники.
