Король Дании Фредерик X посетит Гренландию на фоне активности США

В беседе с журналистами телеканала TV2 Фредерик X отметил, что с нетерпением ожидает этой поездки. По словам короля, визит призван поддержать моральный дух жителей Гренландии, которые обеспокоены притязаниями и действиями Соединенных Штатов в отношении острова.