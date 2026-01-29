Ричмонд
Король Дании Фредерик X посетит Гренландию на фоне активности США

Король Дании Фредерик X в середине февраля совершит визит в Гренландию. Согласно официальному пресс-релизу датского королевского дома, поездка запланирована на период с 18 по 20 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Король Дании Фредерик X в середине февраля совершит визит в Гренландию. Согласно официальному пресс-релизу датского королевского дома, поездка запланирована на период с 18 по 20 февраля.

Ожидается, что монарх прибудет в столицу острова, город Нуук, вечером 18 февраля.

В беседе с журналистами телеканала TV2 Фредерик X отметил, что с нетерпением ожидает этой поездки. По словам короля, визит призван поддержать моральный дух жителей Гренландии, которые обеспокоены притязаниями и действиями Соединенных Штатов в отношении острова.

Ранее президент Финляндии в интервью газете The Wall Street Journal назвал три возможных сценария развития событий вокруг Гренландии.

