Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран проведет военные учения в Ормузском проливе 1−2 февраля

Тегеран направил уведомление о предстоящих стрельбах судам, находящимся в акватории.

Источник: Аргументы и факты

Иран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливе, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, пишет Al Arabiya.

Сообщается, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) планируют провести учебные маневры 1 и 2 февраля. Тегеран уже предупредил гражданские суда о возможных сложностях при навигации в этой акватории из-за стрельб, говорится в статье.

Отметим, сообщение об учениях прозвучало на фоне обострения риторики и роста напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что США организуют на Ближнем Востоке многодневные военные маневры с привлечением авиации на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Ираном.

Напомним, 28 января американский президент Дональд Трамп сообщил об отправке к иранским берегам группы военных кораблей под командованием авианосца USS Abraham Lincoln. Телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения авиаударов по ключевым фигурам и сотрудникам служб безопасности в Иране, а также атаки на ядерные объекты и правительственные здания.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше