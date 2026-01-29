Иран проведет военные учения в Ормузском проливе 1−2 февраля

Иран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливе, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, пишет Al Arabiya.
Сообщается, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) планируют провести учебные маневры 1 и 2 февраля. Тегеран уже предупредил гражданские суда о возможных сложностях при навигации в этой акватории из-за стрельб, говорится в статье.
Отметим, сообщение об учениях прозвучало на фоне обострения риторики и роста напряженности в регионе.
Ранее сообщалось, что США организуют на Ближнем Востоке многодневные военные маневры с привлечением авиации на фоне нарастающего напряжения в отношениях с Ираном.
Напомним, 28 января американский президент Дональд Трамп сообщил об отправке к иранским берегам группы военных кораблей под командованием авианосца USS Abraham Lincoln. Телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанесения авиаударов по ключевым фигурам и сотрудникам служб безопасности в Иране, а также атаки на ядерные объекты и правительственные здания.