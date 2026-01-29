Ричмонд
Лавров назвал неприемлемым перемирие, которого добивается Зеленский

Перемирие «хотя бы на 60 дней», которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, для России неприемлемо. Об этом в четверг, 29 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что об этом многократно говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД пояснил, что все предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе конфликта на Украине, заканчивались тем, что любое перемирие западные партнеры Киева использовали для поставок новых вооружений в страну.

— Для того, чтобы дать этому режиму передохнуть, опять отловить на улицах украинских городов как можно больше людей, «запихнуть» их на передовую в качестве «пушечного мяса», и вообще получить передышку и собраться силами для продолжения войны против России, — отметил Лавров в беседе с газетой Turkiye.

16 декабря 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею канцлера Германии Фридриха Мерца о рождественском перемирии, высказался, что Москва хочет не перемирия, которое даст Киеву передышку, а полноценного мира.

