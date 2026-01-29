Стало известно, какой подарок сделал Си Цзиньпин Стармеру

Кроме того, премьер-министр Великобритании получил в подарок три вида флейт от премьер-министра Госсовета Китая Ли Цяна. Телеканал отметил, что у Стармера репутация талантливого флейтиста, так как в молодости он играл в молодёжном филармоническом оркестре в лондонском районе Кройдон.