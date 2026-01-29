Ричмонд
Стало известно, какой подарок сделал Си Цзиньпин Стармеру

Стало известно, какой подарок получил премьер-министр Великобритании Кир Стармер от председателя Китая Си Цзиньпина.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил от председателя Китая Си Цзиньпина медную статую лошади в качестве подарка. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Кроме того, премьер-министр Великобритании получил в подарок три вида флейт от премьер-министра Госсовета Китая Ли Цяна. Телеканал отметил, что у Стармера репутация талантливого флейтиста, так как в молодости он играл в молодёжном филармоническом оркестре в лондонском районе Кройдон.

Во время своего визита в Пекин Стармер также сделал подарок Си Цзиньпину — футбольный мяч с матча Английской премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Стармер стал первым британским премьером за последние восемь лет, который посетил Китай.

В мае 2025 года делегация китайского лидера Си Цзиньпина подарила президенту России Владимиру Путину сувенир — деревянный граммофон, украшенный традиционной дальневосточной миниатюрой.

