Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели

«Я лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели. Он согласился это сделать», — сказал глава Белого дома.
Трамп также отметил значительный прогресс, достигнутый в российско-украинских переговорах.
Ранее в ряде российских и украинских Telegram-каналов появилась неподтверждённая информация о том, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.
