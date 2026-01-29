Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели

Президент США Дональд Трамп лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Американский лидер заявил об этом во время заседания кабинета министров.

Источник: Life.ru

«Я лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели. Он согласился это сделать», — сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил значительный прогресс, достигнутый в российско-украинских переговорах.

Ранее в ряде российских и украинских Telegram-каналов появилась неподтверждённая информация о том, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше