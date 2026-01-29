Ричмонд
Ушаков назвал территориальный вопрос по Украине главным

Однако на повестке остается множество других пунктов, отметил представитель Кремля.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Территориальный вопрос в рамках украинского урегулирования остается ключевым, однако на повестке остается множество других вопросов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

«Территориальный вопрос — это самый главный вопрос, — указал представитель Кремля. — Но множество вопросов и других осталось на повестке дня, множество вопросов».

А вот на вопрос, находятся ли сейчас стороны на продвинутой стадии переговоров, Ушаков напомнил: «Мы провели первый раунд переговоров в рамках рабочих групп по безопасности. Вот где мы находимся».

При этом госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в намеченных на 1 февраля переговорах. «Так договорились все — и американцы, и украинцы между собой, — чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне», — объяснил такое решение помощник российского лидера.

