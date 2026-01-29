Ушаков назвал территориальный вопрос по Украине главным

При этом госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в намеченных на 1 февраля переговорах. «Так договорились все — и американцы, и украинцы между собой, — чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне», — объяснил такое решение помощник российского лидера.