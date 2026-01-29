Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас сообщила, что в ЕС обсуждается возможность введения запрета на въезд для граждан России, принимавших участие в СВО. По ее словам, многие страны союза поддерживают эту инициативу.
Каллас отметила, что предложение связано с оценкой угрозы безопасности, которую, по мнению представителей ЕС, представляют такие лица.
Она также заявила, что идею предлагают доработать, чтобы быть готовыми к ее реализации в случае прекращения огня или принятия другого решения.
Как писало издание The European Conservative, европейские эксперты уверены, что Россия никогда не сядет за стол переговоров с Каей Каллас. По мнению авторов, из-за ее резких слов и манер Москва считает ее недопустимой фигурой для дипломатических контактов.