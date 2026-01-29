Ричмонд
Американский флаг пытались поднять в столице Гренландии, несмотря на запрет

Попытка поднять американский флаг произошла перед культурным центром в столице Гренландии Нууке. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на местную полицию, которая начала расследование инцидента. Напомним, что в конце 2024 года парламент Дании поддержал закон о запрете поднимать флаг другой страны.

Источник: Life.ru

На улице Гренландии попытались поднять флаг США. Видео © Х /Hecateus.

По данным правоохранителей, находившиеся на месте люди остановили нарушителя до того, как он успел осуществить свой замысел. Как позже выяснилось, им оказался немецкий телеведущий и артист кабаре Макси Шафрот, работающий в сатирической программе Extra 3 телерадиокомпании Norddeutsche Rundfunk.

В компании подтвердили информацию, оказывается редакция снимала сатирический фильм, а один из членов съёмочной группы инсценировал попытку водружения флага. Руководство NDR принесло свои извинения гренландцам за произошедшую ситуацию.

Напомним, что Гренландия, являющаяся с 1814 года частью Датского королевства, обладает стратегическим положением в Арктике и значительными ресурсами. В последние годы интерес США к острову, в частности со стороны президента Дональда Трампа, вызвал напряжённость, вплоть до обсуждения в Гренландии возможности применения против Вашингтона 5-й статьи НАТО. При этом ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Североатлантический альянс не будет вступаться за остров и защищать от нападок со стороны США, поскольку он существует за американский счёт.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

