Американский флаг пытались поднять в столице Гренландии, несмотря на запрет

На улице Гренландии попытались поднять флаг США. Видео © Х /Hecateus.
По данным правоохранителей, находившиеся на месте люди остановили нарушителя до того, как он успел осуществить свой замысел. Как позже выяснилось, им оказался немецкий телеведущий и артист кабаре Макси Шафрот, работающий в сатирической программе Extra 3 телерадиокомпании Norddeutsche Rundfunk.
В компании подтвердили информацию, оказывается редакция снимала сатирический фильм, а один из членов съёмочной группы инсценировал попытку водружения флага. Руководство NDR принесло свои извинения гренландцам за произошедшую ситуацию.
Напомним, что Гренландия, являющаяся с 1814 года частью Датского королевства, обладает стратегическим положением в Арктике и значительными ресурсами. В последние годы интерес США к острову, в частности со стороны президента Дональда Трампа, вызвал напряжённость, вплоть до обсуждения в Гренландии возможности применения против Вашингтона 5-й статьи НАТО. При этом ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Североатлантический альянс не будет вступаться за остров и защищать от нападок со стороны США, поскольку он существует за американский счёт.
