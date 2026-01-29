Американский флаг пытались поднять в столице Гренландии, несмотря на запрет

Напомним, что Гренландия, являющаяся с 1814 года частью Датского королевства, обладает стратегическим положением в Арктике и значительными ресурсами. В последние годы интерес США к острову, в частности со стороны президента Дональда Трампа, вызвал напряжённость, вплоть до обсуждения в Гренландии возможности применения против Вашингтона 5-й статьи НАТО. При этом ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Североатлантический альянс не будет вступаться за остров и защищать от нападок со стороны США, поскольку он существует за американский счёт.