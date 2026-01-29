Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Зубец: Европа вряд ли введет полный запрет на импорт товаров из РФ

Эксперт Алексей Зубец заявил, что введение Европой полного запрета на импорт товаров из России нанесло бы ущерб европейским фермерам.

Источник: Аргументы и факты

Полный запрет импорта из России и Белоруссии технически возможен, но его введение будет нецелесообразным. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец, комментируя соответствующую гражданскую инициативу в Еврокомиссии.

По его словам, такой шаг со стороны ЕС выглядел бы глупо, поскольку ударил бы по европейским фермерам и привел к росту цен на сельхозпродукцию из-за отказа от российских удобрений и металлов. Зубец также отметил, что разговоры в Европе об отказе от российских энергоносителей являются лицемерием.

Экономист пояснил, что страны ЕС продолжают покупать российский газ через посредников, например, через Турцию, где он «превращается в турецкий». Нефтепродукты поступают в регион через Индию.

Эксперт заключил, что Европа демонстрирует пренебрежение собственными нормами, что стало особенно заметно в последние годы.

Ранее эксперт Элина Сидоренко оценила шансы Венгрии в суде за право получать газ РФ.