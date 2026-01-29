Эксперт Зубец: Европа вряд ли введет полный запрет на импорт товаров из РФ

Полный запрет импорта из России и Белоруссии технически возможен, но его введение будет нецелесообразным. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец, комментируя соответствующую гражданскую инициативу в Еврокомиссии.
По его словам, такой шаг со стороны ЕС выглядел бы глупо, поскольку ударил бы по европейским фермерам и привел к росту цен на сельхозпродукцию из-за отказа от российских удобрений и металлов. Зубец также отметил, что разговоры в Европе об отказе от российских энергоносителей являются лицемерием.
Экономист пояснил, что страны ЕС продолжают покупать российский газ через посредников, например, через Турцию, где он «превращается в турецкий». Нефтепродукты поступают в регион через Индию.
Эксперт заключил, что Европа демонстрирует пренебрежение собственными нормами, что стало особенно заметно в последние годы.
Ранее эксперт Элина Сидоренко оценила шансы Венгрии в суде за право получать газ РФ.