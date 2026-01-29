Трамп потребовал уволить журналиста за слова о том, что Путин «подавил» его на Аляске

Как сообщает CNN, инцидент произошёл в середине августа, когда Трамп, возвращаясь с Аляски, увидел репортаж на Fox News. Услышав, что его назвали «подавленным» российским лидером, республиканец пришёл в сильное негодование и пригрозил уволить автора репортажа.
Телеканал передал, что американский президент был, мягко говоря, не в восторге от того, как его показывают в новостях.
Ранее Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели. Американский лидер также отметил значительный прогресс, достигнутый в российско-украинских переговорах.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.