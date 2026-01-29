Ричмонд
Трамп потребовал уволить журналиста за слова о том, что Путин «подавил» его на Аляске

Президент США Дональд Трамп устроил выговор американскому журналисту. Поводом послужило высказывание репортёра о том, что российский лидер Владимир Путин «подавил» Трампа во время их встречи на Аляске в прошлом году.

Как сообщает CNN, инцидент произошёл в середине августа, когда Трамп, возвращаясь с Аляски, увидел репортаж на Fox News. Услышав, что его назвали «подавленным» российским лидером, республиканец пришёл в сильное негодование и пригрозил уволить автора репортажа.

Телеканал передал, что американский президент был, мягко говоря, не в восторге от того, как его показывают в новостях.

Ранее Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели. Американский лидер также отметил значительный прогресс, достигнутый в российско-украинских переговорах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

