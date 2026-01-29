Ушаков не смог подтвердить, что с Киевом не решен только вопрос территорий

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не смог подтвердить информацию о том, что в переговорах по украинскому вопросу не удалось решить только вопрос территорий. Свой комментарий по этому поводу он дал в четверг, 29 января, в интервью программе на «России 1».