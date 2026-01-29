Лавров рассказал, как Трамп удивился запретам на все русское на Украине

Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске был удивлен информации о запрете на Украине русского языка и канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
По словам главы МИД РФ, в ходе беседы лидеры затронули тему прав русских, которые, как подчеркнула российская сторона, на Украине были грубо нарушены. Лавров сообщил, что Владимир Путин указал на то, что под запрет попали не только русский язык, но и каноническая Украинская православная церковь.
Как рассказал министр, Дональд Трамп отреагировал на эту информацию с явным удивлением и несколько раз уточнил у государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине действуют такие законы.
Ранее Сергей Лавров также заявил, что проблема украинского конфликта кроется не в вопросе территорий, а в нацистском режиме, который призывает истребить все русское.