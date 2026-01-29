Лавров рассказал, как Трамп удивился запретам на все русское на Украине

По словам главы МИД РФ, в ходе беседы лидеры затронули тему прав русских, которые, как подчеркнула российская сторона, на Украине были грубо нарушены. Лавров сообщил, что Владимир Путин указал на то, что под запрет попали не только русский язык, но и каноническая Украинская православная церковь.