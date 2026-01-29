В ООН заявили, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал он.
Гутерриш подчеркнул, что в оценке этих конкретных ситуаций в ООН считают превалирующим «принцип территориальной целостности» над правом на самоопределение.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.
Ранее сообщалось, что присоединение Гренландии к США способно изменить официальную позицию Вашингтона и привести к признанию результатов референдума о вхождении Крыма в состав России. Если президент США Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении острова, администрации придётся искать легитимные способы согласования этого шага с Европейским союзом и Данией. В качестве одного из таких механизмов может быть рассмотрено проведение референдума, основанного на праве народов на самоопределение.
