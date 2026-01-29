Ричмонд
В ООН заявили, что к Крыму и Донбассу неприменим принцип самоопределения народов

Секретариат Организации Объединённых Наций официально заявил, что принцип самоопределения народов не применим к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: Life.ru

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что в оценке этих конкретных ситуаций в ООН считают превалирующим «принцип территориальной целостности» над правом на самоопределение.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.

Ранее сообщалось, что присоединение Гренландии к США способно изменить официальную позицию Вашингтона и привести к признанию результатов референдума о вхождении Крыма в состав России. Если президент США Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении острова, администрации придётся искать легитимные способы согласования этого шага с Европейским союзом и Данией. В качестве одного из таких механизмов может быть рассмотрено проведение референдума, основанного на праве народов на самоопределение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

