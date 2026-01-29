Ранее сообщалось, что присоединение Гренландии к США способно изменить официальную позицию Вашингтона и привести к признанию результатов референдума о вхождении Крыма в состав России. Если президент США Дональд Трамп продолжит настаивать на приобретении острова, администрации придётся искать легитимные способы согласования этого шага с Европейским союзом и Данией. В качестве одного из таких механизмов может быть рассмотрено проведение референдума, основанного на праве народов на самоопределение.