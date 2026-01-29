FT узнала о сомнениях в Киеве насчет слов Трампа о прекращении ударов

По его словам, в Киеве не получали от России сигналов и не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.
О своей просьбе Трамп рассказал на совещании в Белом доме. По словам республиканца, он лично призвал российского президента Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов, и тот ответил согласием.
Кремль ранее 29 января не стал подтверждать появившиеся в соцсетях сообщения о достижении «энергетического перемирия».
FT ранее писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем недавних трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли в закрытом режиме 23 и 24 января. Все участники назвали встречи конструктивными, не приведя деталей. О результатах, как писал ТАСС, должны были объявить «уполномоченные лица в столицах». Новый раунд запланирован на 1 февраля.
