FT узнала о сомнениях в Киеве насчет слов Трампа о прекращении ударов

FT ранее писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем недавних трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли в закрытом режиме 23 и 24 января. Все участники назвали встречи конструктивными, не приведя деталей. О результатах, как писал ТАСС, должны были объявить «уполномоченные лица в столицах». Новый раунд запланирован на 1 февраля.