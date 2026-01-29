Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT узнала о сомнениях в Киеве насчет слов Трампа о прекращении ударов

Украинские власти из выступления президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к России временно прекратить удары по Украине, сообщил в X журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников.

Все новости РБК
Источник: Reuters

По его словам, в Киеве не получали от России сигналов и не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.

О своей просьбе Трамп рассказал на совещании в Белом доме. По словам республиканца, он лично призвал российского президента Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов, и тот ответил согласием.

Кремль ранее 29 января не стал подтверждать появившиеся в соцсетях сообщения о достижении «энергетического перемирия».

FT ранее писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем недавних трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли в закрытом режиме 23 и 24 января. Все участники назвали встречи конструктивными, не приведя деталей. О результатах, как писал ТАСС, должны были объявить «уполномоченные лица в столицах». Новый раунд запланирован на 1 февраля.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше