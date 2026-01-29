Депутат Чепа: Согласие Путина не бить по Киеву показало договороспособность РФ

— Если такое будет, то мы еще раз показываем, что мы готовы исполнять договоренности, что мы договороспособны, что мы беспокоимся об этом, но, к сожалению, когда были другие мирные какие-то попытки, на праздники, на Пасху, на Новый год, это все не соблюдалось, — напомнил Чепа.