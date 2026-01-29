Ричмонд
Трамп заявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой

Дональд Трамп выступил заявил, что Соединенные Штаты откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

«Я только что говорил с президентом Венесуэлы и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой», — заявил глава Белого дома.

Как отметил Трамп, в ближайшее время американцы смогут летать в Венесуэлу и будут чувствовать себя там в безопасности. По его словам, решение об открытии воздушного пространства Венесуэлы должно вступить в силу до конца дня.

Напомним, что 3 января 2026 года американские военные нанесли удары по Венесуэле. В результате операции был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро. 5 января в США его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
