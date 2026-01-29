Трамп заявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.
«Я только что говорил с президентом Венесуэлы и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой», — заявил глава Белого дома.
Как отметил Трамп, в ближайшее время американцы смогут летать в Венесуэлу и будут чувствовать себя там в безопасности. По его словам, решение об открытии воздушного пространства Венесуэлы должно вступить в силу до конца дня.
Напомним, что 3 января 2026 года американские военные нанесли удары по Венесуэле. В результате операции был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро. 5 января в США его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.