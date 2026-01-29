Кадыров принял участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие переговорах в Кремле президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, Путин тепло поприветствовал высокого гостя и всю арабскую делегацию, отметив, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. Он рассказал, что президент России подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства и высоко оценил личный вклад Шейха Мухаммеда в укрепление двустороннего сотрудничества.
Кадыров добавил, что, несмотря на сложную международную обстановку и внешнее давление, диалог между Россией и ОАЭ продолжает развиваться, а экономическое и гуманитарное сотрудничество расширяется. Он подчеркнул, что Чеченская Республика активно вносит свой вклад в реализацию совместных инициатив и укрепление связей в различных сферах.
«В Чеченской Республике всегда ощущали искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединённых Арабских Эмиратов. Эта помощь и внимание, в том числе в сложные периоды, служат наглядным примером подлинно братских отношений, основанных на уважении, доверии и взаимной поддержке», — отметил Кадыров.
Он выразил благодарность Путину и Шейху Мухаммеду за взвешенную и дальновидную позицию.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил вклад Объединённых Арабских Эмиратов в организацию обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.