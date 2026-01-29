Кадыров принял участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

По словам Кадырова, Путин тепло поприветствовал высокого гостя и всю арабскую делегацию, отметив, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. Он рассказал, что президент России подчеркнул динамичное развитие стратегического партнерства и высоко оценил личный вклад Шейха Мухаммеда в укрепление двустороннего сотрудничества.