Трамп начал произносить слово «Киев» по-русски, вопреки украинским правилам

На заседании в Белом доме президент США два раза назвал украинскую столицу на русский манер.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп стал произносить название столицы Украины на русский манер, вопреки украинским правилам, пишет РИА Новости.

Так, на заседании в Белом доме президент США два раза произнес «Киев», а не «Киив». Это произошло во время его рассказа о том, как он лично простил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по столице Украины.

Отметим, что ранее общепринятым произношением было «Киев», но после обострения ситуации на Украине западная и украинская пресса и правительство Украины стали навязывать произношение «Киив».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Трамп на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске был удивлен информации о запрете на Украине русского языка и канонической Украинской православной церкви.

