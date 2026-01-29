Американский лидер Дональд Трамп стал произносить название столицы Украины на русский манер, вопреки украинским правилам, пишет РИА Новости.
Так, на заседании в Белом доме президент США два раза произнес «Киев», а не «Киив». Это произошло во время его рассказа о том, как он лично простил российского лидера Владимира Путина не наносить удары по столице Украины.
Отметим, что ранее общепринятым произношением было «Киев», но после обострения ситуации на Украине западная и украинская пресса и правительство Украины стали навязывать произношение «Киив».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Трамп на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске был удивлен информации о запрете на Украине русского языка и канонической Украинской православной церкви.