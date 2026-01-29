Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Он добавил, что Секретариат Организации Объединенных Наций и его руководство подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине.