Пожар на объекте «Нафтогаза» подо Львовом не могут потушить уже третьи сутки

В управлении гражданской защиты Львовской области подтвердили, что последствия атаки на объект всё ещё устраняются. Спасатели ведут борьбу с огнём при участии сотен пожарных и десятков единиц спецтехники, однако полностью локализовать пламя пока не удалось. Ранее глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецког отметил, что уже 15-й удар по объектам критической инфраструктуры компании с начала января текущего года.