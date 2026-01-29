Ричмонд
Пожар на объекте «Нафтогаза» подо Львовом не могут потушить уже третьи сутки

Пожар на нефтехранилище компании «Нафтогаз» в городе Броды Львовской области продолжается уже третьи сутки. Как сообщают местные телеграм-каналы, возгорание до сих пор не получается потушить.

Источник: Life.ru

На Украине трое суток тушат пожар после удара по нефтебазе под Львовом. Видео © Telegram / Львов Сегодня.

В управлении гражданской защиты Львовской области подтвердили, что последствия атаки на объект всё ещё устраняются. Спасатели ведут борьбу с огнём при участии сотен пожарных и десятков единиц спецтехники, однако полностью локализовать пламя пока не удалось. Ранее глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецког отметил, что уже 15-й удар по объектам критической инфраструктуры компании с начала января текущего года.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли массовые возгорания трансформаторов в жилых кварталах. Сообщения о происшествиях поступили как минимум из четырёх районов украинской столицы. Инциденты связаны с перепадами напряжения в сети после возобновления подачи электроэнергии.

