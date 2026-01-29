Ричмонд
Президент ОАЭ приехал в РФ в подаренной в 2022 году Путиным куртке

Источник: Аргументы и факты

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву в теплой куртке, которую получил в подарок от президента России Владимира Путина в 2022 году во время первого визита в РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, провожая президента ОАЭ, Владимир Путин в ходе дружеской беседы поинтересовался, «как поживает та самая куртка».

«На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — поделился Зарубин.

Первый официальный визит шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна в Россию состоялся в октябре 2022 года. Переговоры с президентом РФ проходили в Санкт-Петербурге в условиях холодной погоды. Тогда Владимир Путин снял с себя куртку и накинул ее на плечи гостя, оставшись в пиджаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что этот жест стал знаком особого внимания и отражал взаимный настрой лидеров.

