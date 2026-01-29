Ричмонд
В Вильнюсе переименуют русскоязычную гимназию им. Качалова

Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас заявил, что в столице Литвы переименуют русскоязычную гимназию имени Василия Качалова в гимназию «Вейксмо».

Источник: Аргументы и факты

Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас выступил с заявлением, что в столице Литвы переименуют русскоязычную гимназию имени Василия Качалова в гимназию «Вейксмо».

«На текущей неделе я получил письмо, в котором указано, что школьный совет, парламент учащихся предлагают переименовать гимназию им. Качалова в гимназию “Вейксмо”. Сами собрались и так решили», — написал он в соцсетях.

По словам Миталаса, выбранное для нового названия литовское слово означает «действие». Он подчеркнул, что это позволит сохранить «традицию».

Напомним, в 2025 году в Литве переименовали 19 улиц, чьи названия ассоциировались с советским прошлым.