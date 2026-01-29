Пензенские чиновники получили выговоры за проблемы с лекарствами и питанием в школах

Возникли трудности и в сфере образования. Впервые были сорваны сроки заключения контрактов на питание учеников, проблемы из-за этого начались в 50 школах. За ситуацию был сделан выговор министру образования Алексею Фомину и главе города Пензы Олегу Денисову. Также под раздачу попал министр градостроительства и архитектуры Пензенской области Александр Итальянцев за слабые результаты в работах по переводу заросших сельхозземель в лесной фонд.
«Аналогичные дисциплинарные взыскания применены в отношении руководителей экономического блока — зампреда правительства Алмаза Хакимова и министра Романа Трялина, допустивших ослабление представительской деятельности региона в Республике Узбекистан, которая является одним из наших ключевых внешнеторговых партнёров», — написал Мельниченко.
Кроме того, губернатор указал на отсутствие помощи со стороны Минкульта региона в съёмках полнометражного фильма, хотя специально для этого был создан координационный орган. Из-за этого главу министерства Сергея Бычкова лишили премии.
Ранее Life.ru писал, что СК РФ планирует наказать судью из-за решения по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Злоумышленникам был вынесен оправдательный приговор, хотя, в ходе предварительного следствия, их действия были квалифицированы как покушение на убийство.
