Пензенские чиновники получили выговоры за проблемы с лекарствами и питанием в школах

Возникли трудности и в сфере образования. Впервые были сорваны сроки заключения контрактов на питание учеников, проблемы из-за этого начались в 50 школах. За ситуацию был сделан выговор министру образования Алексею Фомину и главе города Пензы Олегу Денисову. Также под раздачу попал министр градостроительства и архитектуры Пензенской области Александр Итальянцев за слабые результаты в работах по переводу заросших сельхозземель в лесной фонд.