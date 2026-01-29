Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин распорядился реализовать программу IPO госкомпаний до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин поручил до 2030 года вывести компании с госучастием на внутренний рынок. Программу первичных и вторичных размещений подготовят правительство и Центральный банк. Поручение было дано по итогам форума ВТБ «Россия зовёт!», перечень публикует пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

Программа затронет компании с государственным участием, включённые в специальный перечень, который утвердит правительство РФ. Помимо этого, Кабинет министров совместно с Банком России должен будет утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки в связи с IPO.

Контроль за исполнением будет осуществляться на регулярной основе: первый доклад — в марте, последующие — с полугодовой периодичностью.

Ранее председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва доложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину о развитии международного сотрудничества образовательного центра и его работе в Сочи. Речь шла о создании международной школы и центра по работе с талантами в Алма-Ате. Шмелёва отметила, что уже начато строительство и формируются образовательные программы, включая междисциплинарные направления и углубленное изучение математики, физики, биологии и информатики.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.