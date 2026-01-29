Путин распорядился реализовать программу IPO госкомпаний до 2030 года

Программа затронет компании с государственным участием, включённые в специальный перечень, который утвердит правительство РФ. Помимо этого, Кабинет министров совместно с Банком России должен будет утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки в связи с IPO.
Контроль за исполнением будет осуществляться на регулярной основе: первый доклад — в марте, последующие — с полугодовой периодичностью.
Ранее председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва доложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину о развитии международного сотрудничества образовательного центра и его работе в Сочи. Речь шла о создании международной школы и центра по работе с талантами в Алма-Ате. Шмелёва отметила, что уже начато строительство и формируются образовательные программы, включая междисциплинарные направления и углубленное изучение математики, физики, биологии и информатики.
