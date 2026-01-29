Ричмонд
Губернатор Мельниченко объявил выговор пяти членам пензенского кабмина

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко раскритиковал членов правительства региона за неисполнение его поручений. Нескольким министрам объявлен выговор.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговор пяти региональным министрам.

В своем Telegram-канале он рассказал о проведенном внеочередном заседании областного кабмина, на котором указал на неисполнение ряда его поручений.

Так, по словам Мельниченко, в прошлом году он ставил задачу перевести заросшие сельхозземли в лесной фонд. Результаты оказались очень слабыми, в связи с чем объявлен выговор министру градостроительства и архитектуры Александру Итальянцеву.

Кроме того, глава региона обратил внимание на срыв сроков заключения контрактов на питание учеников в 50 школах Пензы. За это выговоры получили министр образования Алексей Фомин и глава города Олег Денисов.

За задержку поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных выговор объявлен зампредседателя правительства — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву.

За ослабление представительской деятельности региона в Узбекистане, являющемся одним из ключевых внешнеторговых партнеров, выговор объявлен зампреду правительства Алмазу Хакимову и министру экономического развития и промышленности Роману Трялину.

Кроме того, Мельниченко раскритиковал работу региональной кинокомиссии. Он подчеркнул, что сейчас в Пензенской области снимается второй полнометражный фильм, но со стороны созданного по его поручению координационного органа нет никакого содействия этому процессу. В связи с этим губернатор лишил премии министра культуры и туризма Сергея Бычкова.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу синоптиков после того, как в регионе не сбылся прогноз о морозах до −35.