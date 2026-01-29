Губернатор Мельниченко объявил выговор пяти членам пензенского кабмина

Кроме того, Мельниченко раскритиковал работу региональной кинокомиссии. Он подчеркнул, что сейчас в Пензенской области снимается второй полнометражный фильм, но со стороны созданного по его поручению координационного органа нет никакого содействия этому процессу. В связи с этим губернатор лишил премии министра культуры и туризма Сергея Бычкова.