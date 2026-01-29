Губернатор Мельниченко объявил выговор пяти членам пензенского кабмина

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил выговор пяти региональным министрам.
В своем Telegram-канале он рассказал о проведенном внеочередном заседании областного кабмина, на котором указал на неисполнение ряда его поручений.
Так, по словам Мельниченко, в прошлом году он ставил задачу перевести заросшие сельхозземли в лесной фонд. Результаты оказались очень слабыми, в связи с чем объявлен выговор министру градостроительства и архитектуры Александру Итальянцеву.
Кроме того, глава региона обратил внимание на срыв сроков заключения контрактов на питание учеников в 50 школах Пензы. За это выговоры получили министр образования Алексей Фомин и глава города Олег Денисов.
За задержку поставок жизненно важных лекарств для лечения онкобольных выговор объявлен зампредседателя правительства — министру здравоохранения Вячеславу Космачеву.
За ослабление представительской деятельности региона в Узбекистане, являющемся одним из ключевых внешнеторговых партнеров, выговор объявлен зампреду правительства Алмазу Хакимову и министру экономического развития и промышленности Роману Трялину.
Кроме того, Мельниченко раскритиковал работу региональной кинокомиссии. Он подчеркнул, что сейчас в Пензенской области снимается второй полнометражный фильм, но со стороны созданного по его поручению координационного органа нет никакого содействия этому процессу. В связи с этим губернатор лишил премии министра культуры и туризма Сергея Бычкова.
