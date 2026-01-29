Ричмонд
Захарова назвала диким вывод Гутерриша, что право на самоопределение неприменимо к Крыму

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала диким вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу.

Источник: РИА "Новости"

«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление Гутерриша.

