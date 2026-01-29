«Бэтмен» выступил на заседании совета в Калифорнии с критикой властей. Видео © YouTube / City of Santa Clara.
«Что, чёрт возьми, мы тут делаем? Серьёзно. Люди умирают на улицах каждый день, потому что мы позволяем этому федеральному правительству помыкать нами. Может ли кто-нибудь из вас пойти домой к детям и сказать им, что вы сделали всё возможное, чтобы защитить их одноклассников, защитить их бабушек и дедушек, чтобы защитить их? Не думаю», — высказался выступающий.
«Бэтмен» подчеркнул, что до начала масштабного спортивного события ещё есть время «наверстать упущенное» и не допустить, чтобы «сотни людей в масках вошли в город». В завершение своего трёхминутного выступления он назвал чиновников «трусами» и «предателями», после чего покинул зал со словами «сделайте что-нибудь».
Это выступление произошло на фоне усиления контроля со стороны ICE, действия которой в последнее время вызывают широкий общественный резонанс. Только за текущий месяц сотрудники службы убили по меньшей мере двух человек. Эти инциденты спровоцировали многотысячные протесты в ряде штатов.
Напомним, в Соединённых Штатах нарастает угроза остановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за убийства людей сотрудниками иммиграционной службы ICE. Поводом для эскалации стало заявление демократов в Сенате о готовности заблокировать утверждение бюджета. Они требуют предоставления полного отчёта о деятельности ICE.
