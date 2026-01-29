Ричмонд
«Бэтмен» выступил на заседании совета в Калифорнии с критикой властей

Необычный инцидент произошёл на публичном заседании городского совета Санта-Клары в Калифорнии 27 января. Мужчина, облачённый в костюм супергероя Бэтмена, выступил с резкой критикой в адрес местных властей. Поводом стала их готовность сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в период проведения предстоящего Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги.

Источник: Life.ru

«Бэтмен» выступил на заседании совета в Калифорнии с критикой властей. Видео © YouTube / City of Santa Clara.

«Что, чёрт возьми, мы тут делаем? Серьёзно. Люди умирают на улицах каждый день, потому что мы позволяем этому федеральному правительству помыкать нами. Может ли кто-нибудь из вас пойти домой к детям и сказать им, что вы сделали всё возможное, чтобы защитить их одноклассников, защитить их бабушек и дедушек, чтобы защитить их? Не думаю», — высказался выступающий.

«Бэтмен» подчеркнул, что до начала масштабного спортивного события ещё есть время «наверстать упущенное» и не допустить, чтобы «сотни людей в масках вошли в город». В завершение своего трёхминутного выступления он назвал чиновников «трусами» и «предателями», после чего покинул зал со словами «сделайте что-нибудь».

Это выступление произошло на фоне усиления контроля со стороны ICE, действия которой в последнее время вызывают широкий общественный резонанс. Только за текущий месяц сотрудники службы убили по меньшей мере двух человек. Эти инциденты спровоцировали многотысячные протесты в ряде штатов.

Напомним, в Соединённых Штатах нарастает угроза остановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за убийства людей сотрудниками иммиграционной службы ICE. Поводом для эскалации стало заявление демократов в Сенате о готовности заблокировать утверждение бюджета. Они требуют предоставления полного отчёта о деятельности ICE.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

