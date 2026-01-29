Уиткофф: Украина считает, что в урегулировании конфликта есть большой прогресс

Ранее военный эксперт заявил, что Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради возобновления экономических отношений между США и Россией. По мнению эксперта, президент США хочет заключить с Москвой соглашения по недвижимости, энергетике и полезным ископаемым. Как отмечается, республиканец хочет «подойти к России как бизнесмен».