Уиткофф: Украина считает, что в урегулировании конфликта есть большой прогресс

Украинские представители считают нынешние переговоры самыми результативными с момента переговоров США и Незалежной в Женеве. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф во время встречи с Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Украинцы фактически сказали, что мы добились большего прогресса с момента Женевы, чем за последние четыре года конфликта», — заявил Уиткофф.

Ранее военный эксперт заявил, что Дональд Трамп стремится достичь мира на Украине ради возобновления экономических отношений между США и Россией. По мнению эксперта, президент США хочет заключить с Москвой соглашения по недвижимости, энергетике и полезным ископаемым. Как отмечается, республиканец хочет «подойти к России как бизнесмен».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

