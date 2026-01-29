Лавров: перемирие, которого добивается Зеленский, для РФ неприемлемо

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о перемирии в зоне боевых действий неприемлемо для России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В Москве считают, что оно будет использовано для перевооружения ВСУ. Лавров также напомнил о недавних призывах лидера Украины «убивать по 50 тысяч русских» и назвал это признаком неадекватности.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал неприемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, о котором просит президент Украины Владимир Зеленский. Этот период будет использован для перевооружения ВСУ, подчеркнул он.
«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что ~перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо~», — сказал министр в беседе с газетой Turkiye и телеканалом TGRT.
По словам Лаврова, предыдущие периоды перемирия показали, что они используются для накачивания Украины оружием, насильственной мобилизации украинцев и «общей передышки для киевского режима».
Министр добавил, что заявления Зеленского о деталях урегулирования конфликта на Украине выглядят так, будто он одержал победу и на поле боя, и за его пределами.
«У меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы в ходе ее противостояния с Соединенными Штатами, которое началось при президенте Дональде Трампе из-за попыток Европы заставить американского президента следовать политике его заклятого противника — Джо Байдена», — сказал Лавров, имея в виду слова президента Украины о полной готовности соглашения с США и намерении Киева «не уступать ни пяди земли».
«Видна неадекватность».
Глава МИД РФ также подчеркнул в интервью, что недавние призывы Зеленского убивать по 50 тысяч россиян в месяц свидетельствуют о неадекватности политика.
«На днях он призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — сказал Лавров.
По его мнению, «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Владимир Зеленский».
27 января украинский президент сообщил, что поставил перед ВСУ и новым министром обороны Михаилом Федоровым задачу по достижению уровня потерь российской армии в 50 тысяч человек каждый месяц. Именно такой уровень потерь он счел оптимальным для «переосмысления в России целей и последствий» спецоперации.
«Не видели план».
Лавров рассказал также, что Москва так и не ознакомилась с соглашением между США и Украиной о гарантиях безопасности.
«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит Владимир Зеленский», — подчеркнул глава дипведомства.
Он напомнил, что гарантии безопасности для РФ и Украины уже были сформулированы по итогам переговоров весной 2022 года в Стамбуле.
«Там было четко сказано, что означают гарантии безопасности — отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, никаких учений с участием иностранцев, если только такие учения не будут одобрены всеми странами-гарантами — все подробно и конкретно», — сказал министр.
Ранее Лавров подчеркивал, что российские власти не знают, о каких именно гарантиях безопасности договаривались США и Киев, и будут принимать решения на основе реальных документов, а не «публичных игр».