Лавров: перемирие, которого добивается Зеленский, для РФ неприемлемо

«У меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы в ходе ее противостояния с Соединенными Штатами, которое началось при президенте Дональде Трампе из-за попыток Европы заставить американского президента следовать политике его заклятого противника — Джо Байдена», — сказал Лавров, имея в виду слова президента Украины о полной готовности соглашения с США и намерении Киева «не уступать ни пяди земли».