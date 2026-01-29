Протасевич: белорусская оппозиция хочет захватить власть в 2030 году

Белорусская оппозиция вынашивает планы по захвату власти во время выборов президента в 2030 году, вмешательство будет проходить под маской «диалога», заявил Роман Протасевич в авторской программе «Без прикрытия» на телеканале СТВ.
«Европейскую риторику по Беларуси за последние месяцы будто подменили: вчера — давление, сегодня — дипломатия и компромиссы. Поворот объясняют прагматизмом, хотя слово это звучит слишком удобно», — отметил он.
Протасевич рассказал, что располагает документами и стратегиями «правительств в изгнании», которые объясняют смену риторики попыткой аккуратно перегруппировать силы. Он рассказал, что в бумагах и внутренних отчетах горизонтом планирования указывается 2030 год.
«Похоже, дипломатия здесь — лишь пауза, во время которой сверяют часы», — сказал Протасевич.
Он сообщил, что под маской «диалога» готовится стратегия вмешательства в выборы. Он рассказал, что во внутренних аналитических отчетах из главного офиса оппозиции отмечается, что стратегия прямой конфронтации не сработала, и теперь решено заменить штурм на «постепенное размывание суверенитета изнутри».
Ранее Протасевич рассказал, что Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) нейтрализовал крупную сеть радиошпионов, которая действовала под видом радиолюбителей. Он отметил, что сеть радиошпионов сконцентрировала своё внимание на важных военных объектах, в частности, аэродромах и силовых ведомствах.