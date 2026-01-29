Протасевич: белорусская оппозиция хочет захватить власть в 2030 году

Он сообщил, что под маской «диалога» готовится стратегия вмешательства в выборы. Он рассказал, что во внутренних аналитических отчетах из главного офиса оппозиции отмечается, что стратегия прямой конфронтации не сработала, и теперь решено заменить штурм на «постепенное размывание суверенитета изнутри».