Захарова назвала «диким выводом» заявление Гутерриша по Донбассу и Крыму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «диким» вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации с Донбассом и Крымом.
Ранее Гутерриш заявил, что, по мнению Управления ООН по правовым вопросам, в данных случаях должен преобладать принцип территориальной целостности.
Комментируя эту позицию в своем Telegram-канале, Захарова подчеркнула: «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время».
Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 января зявил, что проблема украинского конфликта кроется не в вопросе территорий, а в нацистском режиме, который призывает истребить все русское.