Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала «диким выводом» заявление Гутерриша по Донбассу и Крыму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «диким» вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации с Крымом и Донбассом.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «диким» вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к ситуации с Донбассом и Крымом.

Ранее Гутерриш заявил, что, по мнению Управления ООН по правовым вопросам, в данных случаях должен преобладать принцип территориальной целостности.

Комментируя эту позицию в своем Telegram-канале, Захарова подчеркнула: «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 января зявил, что проблема украинского конфликта кроется не в вопросе территорий, а в нацистском режиме, который призывает истребить все русское.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше