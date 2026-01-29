«Дикие выводы»: В МИД России резко отреагировали на слова Гутерриша о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикими выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о Крыме и Донбассе.
Ранее Гутерриш заявил, что принцип, дающий право народам на самоопределение, якобы неприменим в ситуации с Крымом и Донбассом.
«К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Гутерриш сообщил, что секретариат ООН пришел к выводу, что в данной ситуации превалирующим якобы будет принцип территориальной целостности.
Как ранее писал сайт KP.RU, вопросы признания Крыма, Донбасса и Новороссии, по словам президента России Владимира Путина, должны стать предметом прямых переговоров между Россией и США в контексте урегулирования на Украине.