Политолог Асафов заявил о новой стадии переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине перешли на новую стадию, однако обсуждать возможные территориальные уступки со стороны Киева пока преждевременно. Такое мнение «Ленте.ру» высказал политолог Александр Асафов.
«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию», — сказал он.
По его словам, ничто не мешает переговорному процессу вновь замедлиться или столкнуться с невыполнимыми требованиями украинской стороны. Политолог также отметил, что перспективы каких-либо уступок будут зависеть от хода диалога между США и Россией.
Ранее в Кремле не подтвердили информацию о том, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине осталось решить только территориальный спор.