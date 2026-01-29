Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Асафов заявил о новой стадии переговоров по Украине

Политолог Александр Асафов заявил, что обсуждать возможные территориальные уступки со стороны Киева преждевременно.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине перешли на новую стадию, однако обсуждать возможные территориальные уступки со стороны Киева пока преждевременно. Такое мнение «Ленте.ру» высказал политолог Александр Асафов.

«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию», — сказал он.

По его словам, ничто не мешает переговорному процессу вновь замедлиться или столкнуться с невыполнимыми требованиями украинской стороны. Политолог также отметил, что перспективы каких-либо уступок будут зависеть от хода диалога между США и Россией.

Ранее в Кремле не подтвердили информацию о том, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине осталось решить только территориальный спор.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше