Зеленский заявил, что надеется на паузу в ударах по энергетике уже этой ночью

Владимир Зеленский выразил надежду, что в ближайшие сутки начнется перерыв в ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом он заявил в телеграм-канале.
По мнению Зеленского, удары могут прекратиться после заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее заявил, что он лично обращался к лидеру России Владимиру Путину с просьбой исключить атаки на Киев и другие крупные украинские города.
Зеленский отметил, что реальная ситуация с ударами по объектам энергетики и городам Украины «будет ясна уже этой ночью и в ближайшие дни». Он признался, что надеется на просьбу Трампа и то, что она сможет оказать влияние на развитие событий.
Напомним, энергетическая система Украины находится в критическом состоянии после масштабных ударов со стороны российских войск, которые являются ответом на атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса России. По данным польских СМИ, сильные морозы, которые стали самыми жестокими с начала СВО, лишь усугубляют ситуацию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для России неприемлемо перемирие, которого добивается Киев. Он подчеркнул, что Киев использовал предыдущие перемирия для продолжения конфликта на Украине.