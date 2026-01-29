Эксперт Федорова назвала возможные ответные меры Ирана на агрессию США

Федорова указала, что иранские ракеты способны достигать баз США в регионе и наносить по ним удары. Кроме того, они представляют угрозу для американских авианосцев. В ответ на действия Вашингтона Иран может перекрыть Ормузский пролив, используя для этого свой «москитный флот» и беспилотные морские аппараты, пояснила эксперт.