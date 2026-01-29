Ричмонд
Эксперт Федорова назвала возможные ответные меры Ирана на агрессию США

Эксперт Ирина Федорова заявила, что Иран может нанести удары по военным базам США в случае агрессии Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Вероятность ударов США по Ирану по решению американского президента Дональда Трампа в настоящее время оценивается как очень высокая. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Ирина Федорова.

По ее мнению, Трамп может демонстрировать жесткость, требуя от Ирана полных уступок, включая прекращение обогащения урана. Однако эксперт напомнила, что Иран обладает возможностями для ответа.

Федорова указала, что иранские ракеты способны достигать баз США в регионе и наносить по ним удары. Кроме того, они представляют угрозу для американских авианосцев. В ответ на действия Вашингтона Иран может перекрыть Ормузский пролив, используя для этого свой «москитный флот» и беспилотные морские аппараты, пояснила эксперт.

Она добавила, что после заявлений американского президента Иран готов задействовать все силы для защиты своего руководства.

Ранее сообщалось, что Иран проведет военные учения в Ормузском проливе 1−2 февраля.

