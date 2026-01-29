Ричмонд
Захарова назвала диким подход ООН к праву на самоопределение Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала диким вывод генсека ООН Антониу Гутерриша о праве на самоопределение Донбасса. Комментарий дипломата опубликован в её Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Захарова прокомментировала слова Гутерриша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу. Представитель российского внешнеполитического ведомства сочла такой подход ошибочным и выходящим за рамки международно-правовой логики.

«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала Захарова.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции заявил о позиции Секретариата по Крыму и Донбассу. По его словам, после анализа, проведённого юридическим департаментом организации, в ООН пришли к выводу о неприменимости принципа самоопределения к этим территориям. Гутерриш отметил, что в данном случае в организации считают приоритетным принцип территориальной целостности государств. До этого российская сторона указывала на существование международных прецедентов, в которых право на самоопределение рассматривалось как основополагающее.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

