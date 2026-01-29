Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции заявил о позиции Секретариата по Крыму и Донбассу. По его словам, после анализа, проведённого юридическим департаментом организации, в ООН пришли к выводу о неприменимости принципа самоопределения к этим территориям. Гутерриш отметил, что в данном случае в организации считают приоритетным принцип территориальной целостности государств. До этого российская сторона указывала на существование международных прецедентов, в которых право на самоопределение рассматривалось как основополагающее.