Захарова назвала диким подход ООН к праву на самоопределение Донбасса

Захарова прокомментировала слова Гутерриша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу. Представитель российского внешнеполитического ведомства сочла такой подход ошибочным и выходящим за рамки международно-правовой логики.
«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала Захарова.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции заявил о позиции Секретариата по Крыму и Донбассу. По его словам, после анализа, проведённого юридическим департаментом организации, в ООН пришли к выводу о неприменимости принципа самоопределения к этим территориям. Гутерриш отметил, что в данном случае в организации считают приоритетным принцип территориальной целостности государств. До этого российская сторона указывала на существование международных прецедентов, в которых право на самоопределение рассматривалось как основополагающее.
