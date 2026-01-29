Усилия так называемой «коалиции желающих» направлены на продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису.
«Если подумать о том, чего хотели бы европейские лидеры, становится ясно, что они продвигают продолжение конфликта, чтобы оставаться значимыми и не потерять свою роль в украинском процессе», — сказал профессор.
Дизен отметил, что ЕС хочет привлечь Киев к своей сфере влияния, что помогает сохранять вовлеченность США в поддержание безопасности блока. Эксперт добавил, что заявления о возможной отправке солдат на Украину являются не только провокацией, но и якобы главной причиной, по которой Америка обсуждает мирные соглашения с Европой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Европа расходует огромные суммы на военную поддержку Украины. Он отметил, что эта политика только ухудшает экономическое положение внутри стран ЕС. Песков подчеркнул, что такие расходы затягивают конфликт.