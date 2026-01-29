Эксперт Гривач объяснил тревогу Европы из-за зависимости от СПГ США

Евросоюз совершил недальновидную ошибку, отказавшись от российского газа, что вовлекло его в зависимость от американских поставок СПГ. Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
По его словам, в ЕС начинают осознавать проблемы с энергетической безопасностью, вызванные этой политикой. Эксперт отметил, что европейцы пока боятся публично признать ошибочность своего курса.
Гривач считает, что в Евросоюзе со временем поймут, что отказ от российского газа был неправильным решением.
Ранее эксперт Элина Сидоренко оценила шансы Венгрии в суде за право получать газ РФ.