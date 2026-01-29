ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить контракты с Украиной с использованием средств одобренного ей кредита ЕС в 90 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.