ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить контракты с Украиной с использованием средств одобренного ей кредита ЕС в 90 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Некоторые страны-члены настаивают на том, чтобы страны не из ЕС были обязаны платить авансовый взнос, чтобы заключить контракт с Украиной», — указало агентство.

Ранее на Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта.