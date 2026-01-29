На территории промышленного объекта в Запорожье вспыхнул пожар

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что пауза в ударах по энергетике начнётся уже ночью. Напомним, президент США Дональд Трамп лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня. По словам республиканца, президент России согласился не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели. Хозяин Белого дома также отметил значительный прогресс, достигнутый в российско-украинских переговорах.