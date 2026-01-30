Ричмонд
Ушаков опроверг заявление Рубио о решении почти всех вопросов по Украине

Помощник президента России не считает, что почти все вопросы по Украине решены.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что вопросы по Украине якобы практически решены. Об этом он сообщил 29 января.

«Я думаю, что нет», — сказал помощник президента России в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Рубио утверждал, что список спорных вопросов в процессе урегулирования конфликта на Украине свелся к одному. Госсекретарь США отмечал, что стороны в основном сосредоточены на обсуждении вопроса, касающегося территориальных претензий.

Как писал KP.RU, переговоры на встрече делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта были крайне чувствительными и сложными. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что публичное обсуждение отдельных аспектов может повредить самому процессу. По его словам, трехсторонний диалог в Абу-Даби продолжится 1 февраля.

