Ушаков опроверг заявление Рубио о решении почти всех вопросов по Украине

Как писал KP.RU, переговоры на встрече делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта были крайне чувствительными и сложными. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что публичное обсуждение отдельных аспектов может повредить самому процессу. По его словам, трехсторонний диалог в Абу-Даби продолжится 1 февраля.