Ушаков опроверг заявление Рубио о решении почти всех вопросов по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что вопросы по Украине якобы практически решены. Об этом он сообщил 29 января.
«Я думаю, что нет», — сказал помощник президента России в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Рубио утверждал, что список спорных вопросов в процессе урегулирования конфликта на Украине свелся к одному. Госсекретарь США отмечал, что стороны в основном сосредоточены на обсуждении вопроса, касающегося территориальных претензий.
Как писал KP.RU, переговоры на встрече делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта были крайне чувствительными и сложными. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что публичное обсуждение отдельных аспектов может повредить самому процессу. По его словам, трехсторонний диалог в Абу-Даби продолжится 1 февраля.