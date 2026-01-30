Новости СВО. ВС РФ взяли сумскую Белую Берёзу и развивают наступление под Купянском, Трамп просит не трогать Украину неделю, 30 января

Наступление в ДНР идёт как на юге, так и на севере. Освободив Красноармейск (Покровск), войска двигаются к Дружковке и Доброполью. На севере бои идут внутри Красного Лимана и Святогорска. По данным канала «Дневник десантника», в Красном Лимане столкновения у Центральной районной больницы, автовокзала, пожарной части, а также в микрорайоне Коммунальный. Противник в этом городе превратил многоэтажки в фортификационные сооружения. При этом ВС РФ обходят город, чтобы окончательно перерезать пути снабжения группировки противника.