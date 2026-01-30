Новости СВО. ВС РФ взяли сумскую Белую Берёзу и развивают наступление под Купянском, Трамп просит не трогать Украину неделю, 30 января

Курская область, 30 января.
Украина продолжает терять личный состав и технику вблизи Курской области. Артиллеристы группировки «Север» обработали позиции противника у сумских сёл Рыжевка и Искрисковщина. На Сумщину Киев бросает дополнительные силы. Сообщается о прибытии расчётов БПЛА 59-й бригды ВСУ. Они уже понесли потери.
Потеряно для Украины и село Белые Берёзы, находящееся на границе с Курской областью.
— При движении от Белой Берёзы на север наши подразделения получат возможность перерезать трассу Е391, идущую с Украины в Брянскую и Курскую области, и тем самым обезопасить границу на этом участке. Но не исключено, что «северяне» пойдут вдоль границы на запад — чтобы освободить приграничные населённые пункты и сформировать буферную зону, — пишет Коц.
По его мнению, в ближайшее время ВС РФ могут занять сёла Харьковка, Студенок, Будивельное и Белокопытово.
Харьковская область, 30 января.
Пока киевские командиры теряют свои подразделения в Купянске, российские войска продвигаются севернее этого населённого пункта. Штурмовикам удалось войти в село Кутьковка.
— Российские штурмовые группы заняли частный сектор села по улице Спортивной. В долгосрочной перспективе речь идёт о выходе подразделений 27-й бригады и 1843-го мотострелкового батальона к Лозовой Второй и Лозовой Первой, что позволит блокировать шоссе Великий Бурлук — Моначиновка, — говорится в публикации канала «Военная хроника».
Военный корреспондент Тимофей Ермаков отмечает, что рывок к этому населённому пункту удалось совершить с Двуреченского плацдарма, который был сформирован ещё год назад. Помимо того, ВС РФ заняли в Харьковской области автомобильный пункт пропуска Чугуновка. От него также идёт дорога на Великий Бурлук.
Донецкая Народная Республика, 30 января.
Наступление в ДНР идёт как на юге, так и на севере. Освободив Красноармейск (Покровск), войска двигаются к Дружковке и Доброполью. На севере бои идут внутри Красного Лимана и Святогорска. По данным канала «Дневник десантника», в Красном Лимане столкновения у Центральной районной больницы, автовокзала, пожарной части, а также в микрорайоне Коммунальный. Противник в этом городе превратил многоэтажки в фортификационные сооружения. При этом ВС РФ обходят город, чтобы окончательно перерезать пути снабжения группировки противника.
Расчёт инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки «Центр» установил минные заграждения на путях подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и возможных маршрутах отхода подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Обмен телами с Украиной: Россия вернула 38, Киев получил 1000.
Впервые с 2025 года Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Россия получила останки 38 бойцов. В свою очередь представителям Киева отдали 1000 тел. Такие цифры подтверждают огромные потери со стороны украинских вооружённых формирований.
— Всего с начала 2025 года в ходе регулярных обменов удалось вернуть 477 бойцов, а украинской стороне передано свыше 17 тысяч тел, — посчитали авторы канала «Рыбарь».
«Энергетическое перемирие» на Украине: Трамп договорился с Путиным остановить удары.
Россия не подтверждает, но на Украине вовсю говорят о достигнутом между Москвой и Киевом «энергетическом перемирии». Украинский журналист Анатолий Шарий утверждает, что со стороны киевского режима эту идею продвинуть смогли глава офиса президента Кирилл Буданов* и лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
— Цель — дотерпеть зиму, иначе будет крах. По тому, насколько оно долгосрочно, поймём уже совсем скоро, — отметил Шарий.
Для Украины эта отмена ударов по энергетической инфраструктуре в ближайшие дни крайне важна. Дело в том, что температура воздуха опустится до −30, а с подачей тепла у киевского режима проблемы.
— Это неприятно, унизительно и не по-европейски — рыть ямы, ставить биотуалеты, ходить в пакеты, кошачий наполнитель — но надо выживать. В Голосеево уже рвутся трубы, и дерьмо течёт из окон, — заявил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.
Временную отмену ударов из-за наступающих холодов подтвердил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить атаки.
— Я лично попросил президента Путина на неделю не обстреливать Киев и другие города. Он согласился. И должен сказать, что это было очень приятно, — рассказал Трамп.
Предварительно, мораторий на удары закончится 3 февраля 2026 года, как раз тогда, когда на Украине потеплеет. Военно-политический обозреватель Даниил Безсонов считает, что в итоге «энергетическое перемирие» только ухудшит ситуацию у ставленников Киева, так как Владимир Зеленский попытается ради пиара запустить тепло в сжатые сроки.
— За этот период противник не успеет восстановить инфраструктуру, а только начнёт это делать, что вызовет дополнительные трудности. Представьте, что произойдёт, когда в условиях минусовой температуры не только на улице, но и в самом помещении в повреждённую отопительную систему пустят воду и проявятся все повреждения. То же самое касается и элементов энергетической инфраструктуры, — объяснил Безсонов.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.