«Придется отказаться»: в Финляндии высказались против амбиций Украины по милитаризации

Финский политик Мема призывает Украину отказаться от милитаризации.

Источник: Комсомольская правда

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Украину отказаться от милитаризации и претензий на территории. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Членство в НАТО и территориальный вопрос являются важнейшими темами для обсуждения на пути к подлинному и прочному миру на Украине. Украине придется отказаться от милитаризации и желания захватить территории, де-факто населенные русскоязычными жителями», — написал политик.

Мема назвал немыслимым стремление Украины к армии численностью 800 тысяч человек. Он отметил, что это противоречит логике мирного урегулирования и препятствует установлению долгосрочного мира.

Ранее KP.RU писал, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины направлен на эскалацию конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что размещение в Киеве военных подразделений, объектов и другой инфраструктуры западных стран будет рассматриваться как иностранная интервенция.

